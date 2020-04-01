SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Altınordu'da Eroğlu'ndan nostaljik oyun - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Eroğlu, Altınordu, Futbol, Spor

Altınordu'da Eroğlu'ndan nostaljik oyun

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, evinde kendi elleriyle hazırladığı nostaljik bir oyunla futbolseverleri geçmişe götürdü.

01.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:08
Altınordu'da Eroğlu'ndan nostaljik oyun

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, evinde kendi elleriyle hazırladığı nostaljik bir oyunla futbolseverleri geçmişe götürdü.

Koronavirüs salgını nedeniyle zamanını ailesiyle birlikte evinde geçiren deneyimli teknik adam, gençlik yıllarında tahta üzerine çivi çakılarak madeni para yardımıyla oynanan futbol oyununu günümüze taşıdı. Oğlu Emir ve kızı Nehir'le birlikte evinde mini bir turnuva düzenleyen Hüseyin Eroğlu, "Futbol için dev statlara, binlerce metrekare çime ve tribünde onbinlere gerek yok. Bize bir tahta, 3-5 çivi, sevdalı iki kişi de yeter. Futbol eve sığar. Evde kal. Evdeyim, güçlüyüm" mesajı verdi.

"AMACIMIZ KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRMEK"Futbolun içinde olmaları nedeniyle uzun yıllardan bu yana ailelerinden uzak kaldıklarını ifade eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bugünlerde evimizde, ailemizle vakit geçirme şansı bulduk. Biraz da eskiye gidelim dedik. Çocuklarımız bana göre şu an şanslı değiller. Çünkü işin içine çok teknoloji girdi. Çocukluğumuzda mahallede arkadaşlarımızla oynadığımız bu oyunu şimdi yeniden oynuyoruz. Evde kalmak zorundayız. Amacımız keyifli zaman geçirmek, vaktimizi iyi değerlendirmek. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Eroğlu'nun oğlu Emir ve kızı Nehir de ilk kez karşılaştıkları nostaljik futbol oyununu sevdiklerini dile getirdi.


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Tarihi stadyum, koronavirüs nedeniyle hastaneye dönüştürüldü Spor
Tarihi stadyum, koronavirüs nedeniyle hastaneye dönüştürüldü
FIFA'dan inanılmaz hamle! Para musluğunu açtı, tüm rezervini kullanacak Spor
FIFA'dan inanılmaz hamle! Para musluğunu açtı, tüm rezervini kullanacak
Kulüplerden büyük fedakarlık! Dev kampanyaya milyonlar bağışladılar Spor
Kulüplerden büyük fedakarlık! Dev kampanyaya milyonlar bağışladılar
G.Saray transfere erken başladı! Rize'nin yıldızıyla anlaşma sağlandı Spor
G.Saray transfere erken başladı! Rize'nin yıldızıyla anlaşma sağlandı
Trabzonspor'un tecrübeli ismi ameliyat oldu Spor
Trabzonspor'un tecrübeli ismi ameliyat oldu
Karantinada dinleneceği düşünülen Terim şaşırttı! Mesaiye başladı Spor
Karantinada dinleneceği düşünülen Terim şaşırttı! Mesaiye başladı
Grosskreutz'un eski takım arkadaşları, restoranına destek olmak için çekiliş yapacak
Grosskreutz'un eski takım arkadaşları, restoranına destek olmak için çekiliş yapacak
Sadio Mane, ülkesi Senegal'de hastane yaptırıyor
Sadio Mane, ülkesi Senegal'de hastane yaptırıyor
Haluk Canatar: Vedat Muriqi için transfer görüşmesi yapıyoruz
Haluk Canatar: Vedat Muriqi için transfer görüşmesi yapıyoruz
Beşiktaş, Barcelona modelini uygulayarak futbolcuların maaşlarında indirime gidecek
Beşiktaş, Barcelona modelini uygulayarak futbolcuların maaşlarında indirime gidecek
Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng'in kardeşi Jerome Boateng, otobanda kaza yaptı
Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng'in kardeşi Jerome Boateng, otobanda kaza yaptı
Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf, koronavirüse yenik düştü
Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf, koronavirüse yenik düştü
Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum
Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum
Lucescu'dan 'Beşiktaş'a gidecek misiniz?' sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz
Lucescu'dan "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız
Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum
Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor
Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi
Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek
Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi
Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık
Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek
Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Haluk Levent Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fatih Terim Basketbolcu Rüştü Reçber Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Türk Lirası Cumhurbaşkanı Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Altınordu'da Eroğlu'ndan nostaljik oyun - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 14:28:13. #1.15#
title