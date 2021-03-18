Altınordu'da Eroğlu mutlak galibiyet istiyor
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Altınordu'da Eroğlu mutlak galibiyet istiyor

18.03.2021 12:42 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:47
Altınordu'da Eroğlu mutlak galibiyet istiyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de son 2 maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Yılport Samsunspor'la berabere kalan 6'ncı sıradaki Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları İstanbulspor karşılaşmasına kazanmak için çıkacaklarını dile getirdi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de son 2 maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Yılport Samsunspor'la berabere kalan 6'ncı sıradaki Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları İstanbulspor karşılaşmasına kazanmak için çıkacaklarını dile getirdi. Ligde 1 puan ve 1 basamak üzerlerinde yer alan İstanbulspor'un kaliteli, oturmuş bir kadroya sahip olduğunu belirten Hüseyin Eroğlu, "Biz de 8 maçtır kaybetmiyoruz. Son iki maçımızda berabere kaldık ama kaybetmemek de önemli" dedi.

"Bizim için iç saha, deplasman fark etmiyor. Yine kazanmaya gideceğiz" diyen tecrübeli teknik adam, "Yukarıyı ilgilendiren kritik bir maça çıkacağız. Yukarıda kalmak istiyoruz. Ligin sonu yaklaştıkça maçların zorluk derecesi artıyor, her takım galibiyet için oynuyor. İstanbulspor'la son 2-3 yıldır zorlu müsabakalar oynuyoruz. Oyun karakterimizi sahaya yansıtıp kazanarak dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlanan stoper Sinan riske edilmeyecek. Sağ kanat Şeref'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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