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Altınordu'da Eroğlu, Fatih Terim'le buluştu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altınordu'da Eroğlu, Fatih Terim'le buluştu

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirdiği İstanbul ziyaretinde Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le bir araya geldi.

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirdiği İstanbul ziyaretinde Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le bir araya geldi. Terim ile yapılan görüşmede Türk futbolunun sorunlarının yanı sıra alt liglerin zorlukları ve şehirlerin takımlarına yeterince sahip çıkmamalarına değinildi.

Sohbette genç yeteneklerin pek çoğunun gelişimlerini tamamlamadan, futbol sahnesinden kaybolmamaları için neler yapılması gerektiği de konuşuldu. Fatih Terim, Altınordu'nun genç oyunculara verdiği önemi bildiğini ve Altınordu'nun bu vizyonunu takdir ettiğini de belirtti. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, Galatasaray'ın Bursaspor ile oynadığı hazırlık maçını sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve kaptanı Arda Turan ile birlikte takip etti.


Altınordu'da Eroğlu, Fatih Terim'le buluştu

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