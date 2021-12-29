Altınordu'da Enis'e af çıktı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altınordu'da Enis'e af çıktı

Altınordu'da Enis'e af çıktı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk devreyi 22 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Altınordu'da ilk yarının bitimine 4 maç kala kadro dışı bırakılan genç forvet Enis Destan affedildi.

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk devreyi 22 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Altınordu'da ilk yarının bitimine 4 maç kala kadro dışı bırakılan genç forvet Enis Destan affedildi. Kupadaki 68 Aksaray Belediyespor maçında soyunma odası koridorunda rakip futbolcuya hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldıktan sonra Başkan Seyit Mehmet Özkan tarafından kadro dışı bırakılan Enis, ikinci yarı hazırlıklarına başlayan kırmızı-lacivertli takımla antrenmanlara katılmaya başladı.

Ligdeki Yılport Samsunspor, Kocaelispor, Balıkesirspor (D) ve Beypiliç Boluspor müsabakalarında forma giyemeyen 19 yaşındaki milli santrfor, sezonun ilk yarısında ligde 11 maçta sadece 1 gol kaydetti. Geçen sezon 13 kez rakip fileleri sarsarak Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Enis'in ligin ikinci yarısında İzmir ekibinde görev almaya devam etmesi bekleniyor. Genç yıldız adayını değerinin altında satmama kararı alan Başkan Özkan'ın ikinci yarıda Enis'ten çıkış beklediği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title