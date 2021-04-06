Altınordu'da Enis durdu, Ahmet coştu
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Altınordu'da Enis durdu, Ahmet coştu

Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ - Haberler | Spor
Altınordu'da Enis durdu, Ahmet coştu

TFF 1'inci Lig'de Eskişehirspor'u evinde 6-3 yenerek yenilmezlik serisini 10 maça çıkarıp zirve yarışında iddialı konuma gelen Altınordu'da golcülerden Enis Destan durdu, Ahmet Dereli ise coştu.

TFF 1'inci Lig'de Eskişehirspor'u evinde 6-3 yenerek yenilmezlik serisini 10 maça çıkarıp zirve yarışında iddialı konuma gelen Altınordu'da golcülerden Enis Destan durdu, Ahmet Dereli ise coştu.

Kırmızı-lacivertlilerin altyapısından yetişip bu sezon gösterdiği performansla 18 yaşında A Milli Takım'a davet edilen Enis, son 4 maçta gol sevinci yaşayamadı. Ligde toplam 9 kez fileleri sarsan genç forvet en son 27 Şubat 2020 tarihinde 1-0 kazanılan Ümraniyespor müsabakasında fileleri sarstı. Ardından Bandırmaspor, Samsunspor, İstanbulspor ve Eskişehirspor maçlarını boş geçen Enis, yine de teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun vazgeçilmezleri arasında yer aldı.  Ahmet Dereli ise son haftalarda gösterdiği çıkışla takımına önemli katkı sağladı. Deneyimli futbolcu son 4 maçta 5 gol birden attı. Özellikle Eskişehirspor'la oynanan son müsabakada ağlara 4 gol birden bırakan 28 yaşındaki futbolcu galibiyette önemli rol oynadı. Ahmet Dereli de toplam gol sayısını 9'a çıkarıp Enis'le birlikte takımının en skorer iki futbolcusundan biri olmayı başardı. Bu hafta Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, tüm takımın başarı için çok çalıştığını ve sisteme uyum sağladığını söyledi. Eroğlu, "Önümüzde çok kritik maçlar var. Herkes hazır olacak. İnanıyorum ki sezonu ilk 6 içinde bitireceğiz" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 11:32:50. #1.14#
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