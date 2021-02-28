Altınordu'da Enis Destan son 6 maçında fileleri havalandırdı
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Altınordu'da Enis Destan son 6 maçında fileleri havalandırdı

28.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:29
Altınordu'da Enis Destan son 6 maçında fileleri havalandırdı

TFF 1. Lig'de Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Altınordu'da Enis Destan, bu sezon üst üste 6 maçta gol atan ilk oyuncu oldu.

TFF 1. Lig'de Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Altınordu'da Enis Destan, bu sezon üst üste 6 maçta gol atan ilk oyuncu oldu.

Bereket Sigorta Ümraniyespor galibiyetiyle yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran İzmir temsilcisi, bu maçlarda 16 puan topladı. Puanını 44'e çıkaran ve ilk 6'daki yerini koruyan Altınordu, son 7 maçta gol kaydetti.

Dünkü müsabakada takımının galibiyet golüne imza atan Enis Destan, 9. golüne ulaştı.

Ligde 19. haftadaki Bursaspor maçından bu yana her maçta gol sevinci yaşayan 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon art arda 6 müsabakada gol kaydeden ilk oyuncu oldu. Enis Destan'dan önce Adana Demirsporlu Hasan Kılıç, 17. haftadan itibaren üst üste 5 müsabakada fileleri havalandırmıştı.

Öte yandan dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ahmet İlhan Özek, 6 Mart Cumartesi günkü Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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