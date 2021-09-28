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Altınordu'da Enis Destan golü unuttu

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altınordu'da Enis Destan golü unuttu

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon attığı 13 golle Play-Off finali oynayan kırmızı-lacivertli takımın en skorer ismi olan Enis Destan, bu sezon gol yollarında sessiz kaldı.

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon attığı 13 golle Play-Off finali oynayan kırmızı-lacivertli takımın en skorer ismi olan Enis Destan, bu sezon gol yollarında sessiz kaldı. Son 2 haftada oynanan Denizlispor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor (D) karşılaşmalarında yedek soyunan genç santrfor, görev aldığı 5 maçta 209 dakika sahada kalıp skora katkı sağlayamadı. İsmi sık sık Avrupa kulüpleriyle anılan, lig başında transferi kapıdan dönen 19 yaşındaki Enis, bu sezon sadece Ümit Milli Takım formasıyla İskoçya karşısında gol sevinci yaşadı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, genç golcüyü ilk 11'de sahaya sürdüğü Tuzlaspor maçında 58'inci dakikada, Bursaspor ve Gençlerbirliği (D) müsabakalarında ise devre arasında oyundan aldı. Yedek soyunduğu Ankara Keçirörengücü (D) randevusunda 70'inci dakikada oyuna giren Enis Destan, Denizlispor maçında kulübeden çıkamadı. Enis son olarak Bandırma deplasmanında 55'inci dakikada sahaya adımını attı. Milli forvet, transfer görüşmesi için Avrupa'ya gittiği dönemdeki İstanbulspor deplasmanında kadroda yer almadı.


- İzmir

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