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Altınordu'da Enes'ten veda

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü kendini gösterme fırsatı bulamayan stoper Enes Sığırcı, yeni sezon öncesi kırmızı-lacivertli kulübe veda etti.

Altınordu'da Enes'ten veda
17.08.2020 13:06 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:13

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü kendini gösterme fırsatı bulamayan stoper Enes Sığırcı, yeni sezon öncesi kırmızı-lacivertli kulübe veda etti.

Yönetim, sözleşmesi biten tecrübeli savunmacıya kiralık olarak 2'nci Lig'de yer alan Niğde Anadolu FK'ya gitmesini teklif ederken, henüz tam olarak iyileşmediğini belirten Enes'in bir süre hiçbir kulüple anlaşmayı düşünmediğini ileterek yuvadan uçtuğu ifade edildi. Çapraz bağ sakatlıkları nedeniyle Mersin İdmanyurdu ve Manisaspor'da birer kez, Altınordu'da ise iki kez sol dizinden ameliyat olan 27 yaşındaki defans oyuncusu, geçen sezon bir kez bile forma giyemedi.


Kaynak: DHA

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