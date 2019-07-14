Altınordu'da Enes Kubat çıkmazı

SPOR Toto 1. Lig'de yeni sezona hazırlanan Altınordu'da teknik heyetin raporuyla kadrodan elenen forvet Enes Kubat, kulüpten ayrılmaya yanaşmıyor. Tecrübeli forvetin yönetimden alacağını talep ettiği, aksi halde sözleşme fesih etmeye yanaşmayacağını ilettiği öğrenildi. Yönetim alacaklarını silip gitmesini istediği Enes'e 28 Temmuz'a kadar kendisine kulüp bulması için izin verirken, deneyimli santrfor, "Alacağımı ödemezseniz gitmem" resti çekti. Futbolcunun 28 Temmuz'dan sonra sergileyeceği tutum merak konusu oldu.

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan 25 yaşındaki santrfor, kırmızı-lacivertli formayla 9 maçta 2 gol attı.

Kaynak: DHA

- İzmir