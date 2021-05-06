Altınordu'da Emre sevinci
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Altınordu'da Emre sevinci

Altınordu'da Emre sevinci
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de Play-Off hedefleyen Altınordu'da kanat oyuncusu Emre Nefiz, son 2 haftada ilk 11'de yer alarak adeta kırmızı-lacivertli ekibin yeni transferi oldu.

TFF 1'inci Lig'de Play-Off hedefleyen Altınordu'da kanat oyuncusu Emre Nefiz, son 2 haftada ilk 11'de yer alarak adeta kırmızı-lacivertli ekibin yeni transferi oldu. Sezon başında Adana Demirspor'dan transfer edilen, sakatlığı nedeniyle ilk yarıda forma giyemeyen gurbetçi futbolcu, ikinci devrede çıktığı 11 maçın 5'inde ilk 11'de şans buldu. FSV Frankfurt altyapısından yetişen 26 yaşındaki oyuncu, son olarak iç sahada oynanan Tuzlaspor maçında 2 asist yaparak alkış topladı.

İzmir ekibinin evinde 3-2 kazandığı Tuzlaspor randevusunda ikisi de kornerden olmak üzere 22'nci dakikada Kahraman'a 72'nci dakikada ise Hüsamettin'e asist yapan Emre, kırmızı-lacivertlilerin hücum hattına güç kattı. Öte yandan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun kritik Balıkesirspor deplasmanı öncesi dün izin verdiği kırmızı-lacivertli takım bugün yeniden çalışmalara başladı. Enis'in cezasını tamamladığı Altınordu'da sakat Ahmet Dereli ve Şeref dışında eksik yok.

KADIN FUTBOL TAKIMI PROJESİ

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın kadın futbol takımı kurulması adına hazırlık içerisinde olduğu iddia edildi. UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun kadın futboluna önem vermesinin etkisiyle İzmir temsilcisinin böyle bir proje hazırladığı ifade edildi. Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde şampiyon olan Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı sosyal medya hesabından kutlayan Altınordu'nun da yeni sezonda kadınlarda yeşil sahalara inmesi bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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