Altınordu'da Emre gidiyor
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Altınordu'da Emre gidiyor

Altınordu'da Emre gidiyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de yeni sezonda yine iddialı bir takım oluşturmayı hedefleyen Altınordu'da yönetim sağ kanat Emre Nefiz'le yolları ayırma kararı. Kırmızı-lacivertlilerin, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan gurbetçi futbolcuyla karşılıklı anlaşarak mukaveleyi feshedeceği öğrenildi.

TFF 1'inci Lig'de yeni sezonda yine iddialı bir takım oluşturmayı hedefleyen Altınordu'da yönetim sağ kanat Emre Nefiz'le yolları ayırma kararı. Kırmızı-lacivertlilerin, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan gurbetçi futbolcuyla karşılıklı anlaşarak mukaveleyi feshedeceği öğrenildi. Geçen sezon Adana Demirspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu sakatlığı nedeniyle ilk yarıda forma giyemedi. İkinci yarıda görev aldığı 12 karşılaşmanın 6'sında ilk 11'de şans bulan Emre, 2 asist yaptı. Altınordu'da ön libero Furkan Çil ve sol bek Ufuk Budak'tan sonra Emre takımdan ayrılan 3'üncü futbolcu olacak. Kırmızı-lacivertlilerde kontratları sona eren ve ilk görüşmede düşünmek için süre isteyen stoper Sinan ile Kahraman'ın kararlarını bu hafta yönetime iletmesi bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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