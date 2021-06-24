Altınordu'da Ekrem Kayılıbal listede
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Altınordu'da Ekrem Kayılıbal listede

Altınordu'da Ekrem Kayılıbal listede
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun geçen sezon 1922 Konyaspor'da forma giyen sağ kanat Ekrem Kayılıbal'la ilgilendiği iddia edildi.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun geçen sezon 1922 Konyaspor'da forma giyen sağ kanat Ekrem Kayılıbal'la ilgilendiği iddia edildi. Konyaspor altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, 2020-21 sezonunda 35 karşılaşmada forma giyip, 4 kez rakip fileleri sarsıp, 6 da asist yaptı. Alt liglerden takip ettiği genç oyuncuları transfer ederek 1'inci Lig'de parlatmayı hedefleyen Altınordu'nun bonservisi elinde olan Ekrem'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Son 3 sezonda 1922 Konyaspor'da forma giyen genç futbolcuyu 1'inci Lig'den başka takımların da istediği ifade edildi. Altınordu'nun transferi bitirmek için ısrarcı olduğu kaydedilirken, Ekrem'in altyapısından yetiştiği Konyaspor'la anlaşma ihtimalinin de bulunduğu bildirildi. Ekrem Kayılıbal, sol kanat ve sağ bek olarak da görev yapabiliyor. Öte yandan dış transfer çalışmalarını sürdüren yönetimin yüksek rakamlar nedeniyle aceleci davranmadığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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