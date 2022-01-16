Altınordu'da ekipler kar mücadelesini sürdürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerini azaltmak adına çalışmalarını sürdürürken, sokak hayvanları için de önlemler aldı.

ORDU (İHA) - Ordu'nun Altınordu Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerini azaltmak adına çalışmalarını sürdürürken, sokak hayvanları için de önlemler aldı.

Belediyeni karla mücadele ekipleri, kentin tüm noktalarında kesintisiz ve güvenli ulaşım için 12 iş makinesi ve 287 personel ile sahada görev yapıyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yollara tüm gün boyunca devam eden mesai ile müdahale edilirken, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli yürütülen karla çalışmalar ile kırsal mahallelerde kesintisiz ulaşımın devamı sağlandı. Belediye, mahalle muhtarları ile iş birliği halinde yürüttüğü karla mücadele çalışmalarında vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak, hasta ve cenaze bulunan bölgeleri öncelikle ulaşıma açtı.

Belediye ekipleri, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sokaklardaki hayvanları da unutmadı. Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatı ile ekipler, sokak hayvanlarına yem, su ve mama takviyesinin yanında hayvanları battaniye ve örtülerle sararak, soğuktan korudu. - ORDU