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Altınordu'da Efe Mustafa krizi

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 17 yaşındaki altyapı oyuncusu Efe Mustafa Çetin'in profesyonel sözleşme imzalamayı kabul etmediğini ve kulüpten ayrılmak istediğini; genç futbolcunun bu yüzden 1 yıl resmi müsabakalara çıkmamayı göze aldığını dile getirdi.

Altınordu'da Efe Mustafa krizi
07.07.2020 14:04 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:04

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 17 yaşındaki altyapı oyuncusu Efe Mustafa Çetin'in profesyonel sözleşme imzalamayı kabul etmediğini ve kulüpten ayrılmak istediğini; genç futbolcunun bu yüzden 1 yıl resmi müsabakalara çıkmamayı göze aldığını dile getirdi.

Başkan Özkan, geçen yıl profesyonel olmamaları nedeniyle Trabzonspor'a bedelsiz transfer olarak iki kulüp arasında krize neden olan Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı'da olduğu gibi Efe Mustafa ile de helalleşmediklerini açıkladı. Yazılı açıklamasında, "Yetti artık. Bu toplumun en önemli değerlerinden biri helalleşmektir" diyen Seyit Mehmet Özkan, "Bu topraklarda yaşayanlar önce namusu ve şerefi için yaşar, para sonra gelir" şeklinde konuştu. Özkan, 18 yaşından küçük olan Efe Mustafa'nın başka kulüpte oynayabilmesi için gereken muvafakatnameyi vermeyeceklerini ifade etti.

Efe Mustafa'nın babasının kendisini telefonla arayarak, "Geçen yıl Ravil'i, Burak'ı, Polat'ı ve Yiğit'i profesyonel yaparken bizi unuttunuz, biz size kırgınız, Altınordu'da devam etmeyeceğiz, hangi kulüple anlaşacağımız da belli değil, ne kadar istiyorsunuz?" sorunu yönelttiğini kaydeden başkan Özkan, şöyle konuştu: "Bir babadan duyacağım en ağır söz. Tam 13 yıldır bu işin içindeyim, hiç bir babadan bir kuruş dahi istemedim. Babaya birileri öğretmişler. Öğreten veya araya giren önce bir menajer oluyor, kulüp kendini saklıyor, kulüp son aşamada sahne alıyor. Ben de, Efe henüz 17 yaşında, neden sabır göstermiyorsunuz baba bey? dedim. Onların milli forma giyme sayıları fazla idi ve çok göz önünde idiler. İşte şimdi sıra Efe Mustafa'ya geldi. 'Sen çocuğunu göndermeyebilirsin ama ben sporcumu vermem kardeşim' dedim."11 YAŞINDA ALTINORDU'YA GELDİEfe Mustafa'nın 11 yaşında bir çocukken Aydın'dan Altınordu'ya geldiğini söyleyen başkan Seyit Mehmet Özkan şöyle devam etti: "Tam 6 yıl Altınordu Futbol Akademisi bünyesinde delikanlı oldu. Ekmeğimizi yedi, suyumuzu içti. Bugüne kadar, 'Allah sizden razı olsun Mehmet Bey' diyen baba bey, şimdi bana kaç para istiyorsunuz, diyor. Arkasından hangi menajer ve hangi kulüp çıkacak, merakla bekliyoruz. Bu konuda kimseyle polemiğe girmem. Kimseden de bir şey istemiyorum. Allah'ın yardımı bana yeter. Sadece babalara yetti artık diyorum, helallik almadan gitmeniz doğru değildir, yapmayın, kesinlikle yapmayın, eğer bilseydiniz kesinlikle yapmazdınız diyorum. Büyük kulüplerimize diyeceğim ise, kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın. Herkese, ailesine, şirketine, kulübüne helal lokma yedireceği onurlu bir yaşam diliyorum."MUHAMMET TAHA'DAN 2.3 MİLYON TL

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'a transfer olan kaleci Muhammet Taha Tepe'den 2.3 milyon TL bonservis ücreti kazandıklarını açıkladı. Genç file bekçisiyle helalleşerek yolları ayırdıklarını söyleyen Özkan, "Muhammet Taha geçen yıl 18 yaşını bitirdi. Altınordu Futbol Akademisi'nden mezun oldu. Profesyonel sözleşme imzaladı. Bu sezon hazırlayıcı takımımız Niğde'ye gitti. Orada başarılı bir sezon geçirdi. Trabzonspor talip oldu, 2.3 milyon TL bonservis bedeli ödediler. İkinci satışından da pay aldık. Trabzonspor'a hayırlı olsun. Muhammet Taha, Sapanca'dan bize geldiğinde 12 yaşında bir çocuktu. Tam 7 yıl ekmeğimizi yedi, suyumuzu içti. Muhammet Taha ve babası helalleşerek gittiler. Allah yollarını açık etsin. Muhammet Taha'yı daima bizim bir evladımız olarak anacağım ve onun iyiliği için her zaman dua edeceğim" dedi. 


Kaynak: DHA

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