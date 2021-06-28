Altınordu'da derneğe Sinan Bezircilioğlu aday
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Altınordu'da derneğe Sinan Bezircilioğlu aday

Altınordu'da derneğe Sinan Bezircilioğlu aday
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ALTINORDU Spor Kulübü Derneği'nin yarın yapılacak genel kurulu öncesinde Sinan Bezircilioğlu, bayrağı Başkan Samim Süloş'tan devralmaya hazırlanıyor.

ALTINORDU Spor Kulübü Derneği'nin yarın yapılacak genel kurulu öncesinde Sinan Bezircilioğlu, bayrağı Başkan Samim Süloş'tan devralmaya hazırlanıyor. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda saat 17.30'da başlayacak kongre öncesinde camianın önemli isimlerinden Sinan Bezircilioğlu başkan adaylığını resmen açıkladı. Yıllardır derneğe hizmet eden Başkan Samim Süloş'tan genel kurulda bayrağı devralmaya hazırlanan Bezircilioğlu, camianın önde gelen temsilcilerinden bir yönetim kurulu aday listesi hazırladı.

Bezircilioğlu, "Hedefimiz; 1923 yılında kurulan kulübümüzü daha da ileriye taşımak. Aday listemizi belirlerken hem Altınordulu, hem de kendi işlerinde çok başarılı isimleri bir araya getirdik. Kulübümüzü yepyeni bir vizyon ve misyonla ikinci yüzyılına taşıyıp yeni bir dönem başlatacağız" dedi. Başkan Süloş'a teşekkür eden Bezircilioğlu, "İnşallah armayı koruma görevini devralıp daha da yukarıya taşıyacağım" diye konuştu.Sinan Bezircilioğlu'nun listesi ise İbrahim Baylan, Alpay Çelik, Levent Aşçıoğlu, Candan Sakaoğlu, Halim Bezircilioğlu, Hakan Erdik, Serdar Kaçar, Nezih Karpat, Murat Unganer, Ahmet Arık, Abdullah Önder, Melih Durmuş, Eren Uzyıldırım, Bekir Aruman, Berna Erdoğan Geboloğlu, Seçil Moler, Sultan Paksoy, Mustafa Mutkilioğlu, Ömer Şerif Özbüker ve Tamer Özbalcı isimlerinden oluştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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