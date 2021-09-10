Altınordu'da defansa uyarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altınordu'da defansa uyarı

Altınordu'da defansa uyarı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde çıkacağı Bursaspor randevusuna odaklanan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son 2 maçta kalesinde 6 gol gören takımını uyardı.

TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde çıkacağı Bursaspor randevusuna odaklanan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son 2 maçta kalesinde 6 gol gören takımını uyardı. Üst üste alınan 3-1'lik Tuzlaspor ve 3-0'lık İstanbulspor (D) mağlubiyetlerinin ardından özellikle savunma oyuncularından dikkatli olmalarını isteyen deneyimli teknik adam, bireysel hata istemediğini vurguladı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun defans hattında taşları oynatabileceği öğrenildi. Yeni transferlerden stoper Volkan Fındıklı ile sağ bek Rıdvan'ın ilk 11'de görev alabileceği ifade edildi. Öte yandan orta saha oyuncusu Muzaffer'in kırmızı kart cezalısı olduğu Altınordu'da adale sakatlığı bulunan sağ kanat Şeref riske edilmeyecek. Hafif ağrısı olan Kürşad'ın durumu maç saati netleşecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

Şenol Güneş, dev zirvede Nihat Özdemir'e içini döktü: Zaten bırakacaktım, vatan haini ilan edildim
Şenol Güneş, dev zirvede Nihat Özdemir'e içini döktü: Zaten bırakacaktım, vatan haini ilan edildim
Şenol Güneş: Nihat Özdemir çalışmak istemediğini bile ima etse hemen bırakırım
Şenol Güneş: Nihat Özdemir çalışmak istemediğini bile ima etse hemen bırakırım
Sergen Yalçın, Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz
Sergen Yalçın, Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Gökhan Çıra Derya Şensoy Yıldız Tilbe Kaan Yıldırım
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Altınordu'da defansa uyarı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 12:28:46. #1.15#

title