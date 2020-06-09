Altınordu'da Cüneyt Çakır rüzgarı FIFA kokartlı dünyaca ünlü hakemimiz Cüneyt Çakır, Altınordu Futbol Akademisi'nin konuğu oldu.

FIFA kokartlı dünyaca ünlü hakemimiz Cüneyt Çakır, Altınordu Futbol Akademisi'nin konuğu oldu. Sponsor organizasyonuyla Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ni ziyaret eden tecrübeli hakem, Altınordulu minik futbolcularla deneyimlerini paylaştı. Tesiste öncelikle altyapı oyuncularının hayat deneyimi kazanmaları için oluşturulan besi hayvanları örnek yaşam alanını inceleyen Çakır, burada 10 günlük bir keçi yavrusunu sevip, yumurta topladı. Minik kramponlarla kahvaltı yapan Cüneyt Çakır, Passense salonunda top kontrolü ve pas çalışması yapıp, daha sonra gençlerle antrenman maçına çıktı. Çocuklara altın değerinde nasihatlerde bulunan FIFA kokartlı hakem, "Ben Türk futbolcusuna güvenmek istiyorum" diyerek önemli mesajlar verdi. Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge, Cüneyt Çakır'a İzmir'in plaka numarasına istinaden 35 numaralı isminin yazılı olduğu Altınordu forması hediye etti.

Gördüklerinin kendisini çok heyecanlandırıp, ilerisi için ümitlendirdiğini dile getiren Cüneyt Çakır, "Futbol bir hata oyunudur. Futbolu izleyenler herkesi affedebilirler ama hakemin yaptığı hatayı affetmezler. Çünkü onlara göre hakem hata yapmamalı. Ama hakem de bir insan ve hata yapabilir. Ülke olarak en büyük sorunumuz saygı. Maalesef birbirimize saygı duymuyoruz. Saygı olursa ülkemizde de Şampiyonlar Ligi gibi maçlar izleyebiliriz. Hakemler olarak tek hedefimiz adalet dağıtmak. Bir oyuncu bana geldiği zaman ona inanıyorum. Onun beyanı benim için doğrudur. Çünkü güveniyorum. Ben Türk futbolcusuna güvenmek istiyorum. Bu güveni sağladıkça bu ülke futbolunu bir yerlere getirebiliriz. Hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Tek amacımız Türk futbolunu en ileri noktaya getirmek. Umarım bu da sizin gibi güzel oyuncu arkadaşlarımız sayesinde ileride olacak. Benim çok büyük umudum var" dedi.

Kaynak: DHA