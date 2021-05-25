Altınordu'da çöp konteynerlerine estetik görünüm
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Altınordu'da çöp konteynerlerine estetik görünüm

Altınordu'da çöp konteynerlerine estetik görünüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, kentte bulunan çöp konteynerleri, 'çim çit' ile kaplanarak, estetik bir görünüme kavuşturuluyor.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, kentte bulunan çöp konteynerleri, 'çim çit' ile kaplanarak, estetik bir görünüme kavuşturuluyor.

Altınordu Belediyesi, hayata geçirdiği çevre dostu uygulamalarla hem çevreyi koruyor, hem de şehirde doğal ve estetik bir görüntü oluşturuyor. Belediye bu kapsamda, çevreye, doğaya ve insana saygılı, yaşanabilir kent hedefiyle yeni bir uygulamaya daha imza attı. Nüfus yoğunluğu bulunan toplu konut ve toplu yaşam alanları, görünürlüğü ve görselliği ile ön planda olan ana caddeler ve parklarda bulunan çöp konteynerleri çim çit uygulamasıyla estetik bir görünüme kavuştu.

Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde ilk etapta Düz, Cumhuriyet, Güzelyalı, Bucak, Yeni, Şarkiye ve Taşbaşı Mahalle'sinde hayata geçirilen uygulamayla çöp konteynerlerine çim çit kapladı. Kaplanan konteynerler, muhafazası yanmaz özelliğinin yanında doğal çim görüntüsü ile estetik bir görünüme hem de modern bir yapıya kavuştu. - ORDU

Altınordu'da çöp konteynerlerine estetik görünüm
Altınordu'da çöp konteynerlerine estetik görünüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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