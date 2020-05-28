Altınordu'da camiler cumaya hazırlanıyor Ordu'nun Altınordu ilçesinde camilerde ibadetin yeniden başlaması öncesi cuma namazı kılınacak cami ve bahçeleri temizlenerek dezenfekte ediliyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde camilerde ibadetin yeniden başlaması öncesi cuma namazı kılınacak cami ve bahçeleri temizlenerek dezenfekte ediliyor.

Altınordu Belediyesi ekipleri pandemi sürecinde toplu ibadetlere kapatılan ve 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde cami bahçelerinde eda edilecek olan ilk cuma namazı öncesi çalışmalara başladı. Altınordu Belediyesi, cuma namazı kılınmak üzere belirlenen camiler ve cami bahçelerinde detaylı temizlik ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekipler, ayrıca ibadethanelerin iç kısımlarında bulunan hasır ve halıları da özel solüsyonlarla dezenfekte ederek hijyenik hale getiriyor. - ORDU

Kaynak: İHA