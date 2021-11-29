Altınordu'da büyük sevinç

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste aldığı 5 mağlubiyetin ardından dün evinde şampiyonluk adayı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Altınordu'da kara bulutlar dağıldı. Rakibini kaptan Ahmet İlhan'ın biri penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle dize getiren kırmızı-lacivertliler, 3 puandan fazlasını kazandı. İzmir temsilcisi, düşme hattından kurtulamamasına rağmen özgüven tazeleyerek alt sıraların takımı olmadığını gösterdi. Altınordulu futbolcular ve teknik heyet son düdüğün ardından hem sahada hem de soyunma odasında büyük sevinç yaşadı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bu güzel galibiyet için tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Her geçen gün daha iyiye. Bravo takım" mesajı paylaşarak öğrencilerini kutladı. Ligde 14 maçta aldığı 4 galibiyeti de iç sahada elde eden Altınordu, 13 puana ulaşmasına rağmen 18'inci sırada kaldı. Düşme hattındaki rakiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün 3, Manisa FK ve Balıkesirspor'un 1'er puanla kapattığı haftayı kayıpsız geçerek farkın açılmasını engelleyen İzmir ekibi, pazar günü Yılport Samsunspor'u konuk edecek.

Altınordu'da dün Ankaragücü ağlarını 2 kez havalandırarak 6 gole ulaşan, takımın en skoreri kaptan Ahmet İlhan, ilk defa gol attığı bir maçtan mutlu ayrıldı. Daha önce tecrübeli sağ kanat oyuncusunun rakip fileleri sarstığı maçlarda Tuzlaspor'a 3-1, Gençlerbirliği'ne 3-2 (D), Erzurumspor'a 6-2 (D), Eyüpspor'a ise 2-1 yenilen İzmir ekibi, Ankaragücü karşısında sahadan zaferle ayrılmayı bildi. Kupada da 1 golü bulunan Ahmet İlhan, gördüğü sarı kart nedeniyle Samsunspor randevusu öncesi cezalı duruma düştü.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

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