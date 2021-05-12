Altınordu'da büyük değişim
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Altınordu'da büyük değişim

Altınordu'da büyük değişim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Altınordu Belediyesi, ilçenin en büyük ve en eski yerleşim alanı olan Bucak Mahallesi'nin uzun yıllardır hizmet bekleyen arka sokakları alt ve üst yapısıyla baştan aşağı yenilendi.

Altınordu Belediyesi, ilçenin en büyük ve en eski yerleşim alanı olan Bucak Mahallesi'nin uzun yıllardır hizmet bekleyen arka sokakları alt ve üst yapısıyla baştan aşağı yenilendi.

Altınordu Belediyesi'nin Bucak Mahallesi'nde bir süre önce başlattığı çalışmalar kapsamında 379, 380, 381, 382 ve Şehit Murat Sokaklarda sağlıklı bir altyapı için yağmur suyu hatları yenilendi. Kesintisiz devam eden mesaiyle tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarına geçildi. 17 günlük tam kapanma dönemini fırsat bilen Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gündüz başladıkları sıcak asfalt serimine gece geç saatlere kadar devam ettiler. Sıcak asfaltın ardından modern kaldırımlar ile donatılacak sokaklar yenilenmiş haliyle vatandaşların hizmetine sunulacak. Yıllardır bekledikleri hizmete kavuşmanın sevincini yaşayan Mahalle sakinleri Başkan Aşkın Tören'e teşekkür ettiler.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, devam eden sıcak asfalt çalışmalarını iftar sonrası yerinde inceledi. Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Tören, sokakta ve evlerinin camlarından çalışmaları takip eden vatandaşlarla da selamlaştı. Altınordu'nun her yerinde planlı bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Tören, şehrin merkeziyle merkeze uzak bölgeleri arasındaki hizmet ve konfor farkını ortadan kaldırmak istediklerini ifade etti.

Yaşanabilir bir şehir için önce altyapı diyen Tören, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Yaşanabilir sağlıklı bir şehir için önce altyapı dedik ve bugüne kadar birçok noktada asırlık mazisi bulunan birçok altyapı sorununa neşter vurduk. Altyapı çalışmalarını tamamladığımız bölgelerde ara vermeden üstyapı çalışmalarını da tamamlıyoruz. Günün sonunda yenilenen yağmur suyu hatları, sıcak asfalta kavuşmuş yolları ve modern kaldırımlarıyla vatandaşlarımıza tamamen yenilenmiş konforlu ve modern yaşam alanları sunuyoruz. Bucak mahallemizin bu sokaklarını da özlemle bekledikleri hizmete kavuşturmanın huzurunu yaşıyoruz. Gece, gündüz demeden durmadan, dinlenmeden şehrimiz için, insanımız için, daha yaşanabilir bir Altınordu için akıl teri, alın teri dökmeye devam ediyoruz. Mahallemize, bölge sakinlerine ve şehrimize hayırlı olsun. Ne diyordu üstad; aşkınan çalışan yorulmaz." - ORDU

Altınordu'da büyük değişim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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