Altınordu'da Burak İnce kulübeden kurtuldu
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Altınordu'da Burak İnce kulübeden kurtuldu

Altınordu'da Burak İnce kulübeden kurtuldu
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da genç yıldız adayı Burak İnce, bu sezon ilk 3 haftada ilk 11'de yer alarak kırmızı-lacivertli takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olacağını gösterdi.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da genç yıldız adayı Burak İnce, bu sezon ilk 3 haftada ilk 11'de yer alarak kırmızı-lacivertli takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olacağını gösterdi. A takıma alındığı 2019-20 sezonunda 21 maçta 7 kez, 2020-21'de ise 28 karşılaşmada 8 kez ilk 11'de görev alan 17 yaşındaki futbolcu, bu sezon yedek kulübesinden kurtulup as kadroya adını yazdırdı.

Avrupa kulüplerinin radarında olan ve yurt dışına transfer olmak için 18 yaşına girmeyi bekleyen Burak'ın ocak ayında yuvadan uçabileceği bildirildi. Bu sezon teknik heyetin gözüne giren sol ayaklı genç krampon Ümit Milli Takım'da da görev yapıyor. Altınordu, frikikten attığı gollerle dikkat çeken sol ayaklı futbolcudan ciddi bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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