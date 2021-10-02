Altınordu'da Burak İnce Almanya'ya uçtu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altınordu'da Burak İnce Almanya'ya uçtu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altınordu'da Burak İnce Almanya'ya uçtu

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'dan ocak ayında Bundesliga'ya transfer olmaya hazırlanan Burak İnce, gizlilik anlaşması yapılan Alman ekibiyle görüşmek için Almanya'ya uçtu.

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'dan ocak ayında Bundesliga'ya transfer olmaya hazırlanan Burak İnce, gizlilik anlaşması yapılan Alman ekibiyle görüşmek için Almanya'ya uçtu. Sosyal medya hesabından uçakta çekilmiş bir fotoğraf paylaşıp, Almanya Bayrağı ve kum saati simgelerini ekleyen 17 yaşındaki futbolcu, transferinin yakın zamanda gerçekleşeceği konusunda mesaj verdi.Yaptığı paylaşımda menajeri Murat Korkmaz'ı da etiketleyen Burak İnce, Almanya seyahatinin transfer görüşmesiyle ilgili olduğunu da göstermiş oldu. FIFA kuralları gereği 18 yaşına gireceği 2022 ocak ayında Avrupa'ya transfer olabilecek Burak İnce'nin ismi Bundesliga takımlarından Arminia Bielefeld ve Bayer Leverkusen ile anılıyor. Ümit Milli Takım'da da oynayan Burak, Çağlar Söyüncü'den sonra Altınordu'dan Bundesliga'ya transfer olan ikinci oyuncu olacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Seren Serengil
Spor Güzel Sözler Balotelli Muslera
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Armin Laschet Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Altınordu'da Burak İnce Almanya'ya uçtu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 12:37:31. #1.11#