Altınordu'da beton yol çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından mahallelerde beton yol çalışmaları sürüyor.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından mahallelerde beton yol çalışmaları sürüyor.

Altınordu Belediyesi tarafından 72 mahallede başlatılan ve 45 kilometreyi kapsayan beton yol seferberliği kapsamında ekipler, son olarak Yukarıtepe Mahallesi'nin 3 farklı sokağında beton yol çalışmalarını tamamladı. Yılların ulaşım sorunu olan ve vatandaşların kimi zaman zor anlar yaşamasına neden olan yol problemi, bu sayede çözüme kavuşturulmuş oldu.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yapımı tamamlanan yolun mahalle sakinlerine hayırlı olmasını temenni ederek, "Kaynaklarımızı ekonomik, etkin, verimli yerinde ve hemşehrilerimizin yararı ve yarınları için kullanarak hizmet üretiyoruz. Hem şehrimizin altyapısında hem de üst yapısında başlattığımız değişim ve dönüşüm kesintisiz devam edecek. Güzel bir çalışmayı daha tamamlamanın huzuru içerisindeyiz" dedi.

Mahalle sakinleri de yol sorununun çözülmesinden dolayı mutlu olduklarını belirttiler. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı