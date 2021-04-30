Altınordu'da beton yol çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altınordu'da beton yol çalışmaları sürüyor

Altınordu'da beton yol çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından mahallelerde beton yol çalışmaları sürüyor.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından mahallelerde beton yol çalışmaları sürüyor.

Altınordu Belediyesi tarafından 72 mahallede başlatılan ve 45 kilometreyi kapsayan beton yol seferberliği kapsamında ekipler, son olarak Yukarıtepe Mahallesi'nin 3 farklı sokağında beton yol çalışmalarını tamamladı. Yılların ulaşım sorunu olan ve vatandaşların kimi zaman zor anlar yaşamasına neden olan yol problemi, bu sayede çözüme kavuşturulmuş oldu.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yapımı tamamlanan yolun mahalle sakinlerine hayırlı olmasını temenni ederek, "Kaynaklarımızı ekonomik, etkin, verimli yerinde ve hemşehrilerimizin yararı ve yarınları için kullanarak hizmet üretiyoruz. Hem şehrimizin altyapısında hem de üst yapısında başlattığımız değişim ve dönüşüm kesintisiz devam edecek. Güzel bir çalışmayı daha tamamlamanın huzuru içerisindeyiz" dedi.

Mahalle sakinleri de yol sorununun çözülmesinden dolayı mutlu olduklarını belirttiler. - ORDU

Altınordu'da beton yol çalışmaları sürüyor
Altınordu'da beton yol çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Vedat Bilgin Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Esra Erol Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Kırgızistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Altınordu'da beton yol çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 18:07:20. #1.16#

title