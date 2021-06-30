Altınordu'da bayrak değişimi
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Altınordu'da bayrak değişimi

Altınordu'da bayrak değişimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altınordu Spor Kulübü Derneği'nin seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Sinan Bezircilioğlu, görevi camianın sembol ismi Samim Süloş'dan devraldı.

Altınordu Spor Kulübü Derneği'nin seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Sinan Bezircilioğlu, görevi camianın sembol ismi Samim Süloş'dan devraldı.

Altınordu Spor Kulübü Derneği'nin seçimli genel kurulu Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı ve Sinan Bezircilioğlu başkanlık bayrağını camianın sembol ismi Samim Süloş'dan devraldı. 107 üyenin oy kullandığı kongrenin Divan Başkanlığını Kenan Akseki yaptı. İki listeli genel kurulda İlyas Gönen, oylamadan hemen önce "Kazanan Altınordu olsun" diyerek listesini geri çekti.

Sinan Bezircilioğlu, böylelikle tek listeli genel kurulda oy birliği ile bayrağı Samim Süloş'dan devraldı. Süloş'a hizmetleri için teşekkür eder Bezircilioğlu, kendisini özel bir plaketle onurlandırdı. Döneminde Altınordu'nun SGK ve vergi dahil tüm borçlarının sıfırlandığını, Türkiye'nin bütçesi artı veren tek kulübü olduklarını vurgulayan Süloş, "Bizlere duyulan güveni boşa çıkarmadan, onurumuzla görev yaptık. Çok mutlu ve huzurlu bir şekilde görevimi bırakıyorum. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Sinan Bezircilioğlu ise Altınordu'yu ikinci yüzyılına taşıyacak bir yönetim kurulu oluşturduklarını vurgulayarak, "Cumhuriyetimiz ile yaşıt kulübümüzde kırgınlıkların giderildiği, aidiyet duygusunun yükseldiği, tarihi başarılar elde ettiğimiz amatör branşların yeniden canlanacağı bir döneme başlayacağız. Yolumuz uzun, ancak Altınordu'nun güçlü ailelerinden oluşan bir yönetim kurulumuz ve onun da arkasında bize güvenen binlerce Altınordulu'nun gücü var" diye konuştu.

Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan da kongre divanına bir mesaj göndererek hem Süloş'a teşekkür etti hem de yeni yönetime başarılar diledi. Tarihte ilk kez dört kadının yer aldığı Bezircilioğlu başkanlığındaki yönetim şu isimlerden oluştu: "Berna Erdoğan Geboloğlu, Seçil Moler, Sultan Paksoy, Çağla Dayanğan İşyapan, İbrahim Baylan, Alpay Çelik, Levent Aşçıoğlu, Candan Sakaoğlu, Halim Bezircilioğlu, Hakan Erdik, Serdar Kaçar, Nezih Karpat, Murat Unganer, Ahmet Arık, Abdullah Önder, Melih Durmuş, Eren Uzyıldırım, Bekir Aruman, Mustafa Mutkilioğlu, Tamer Özbalcı, Yağız Kazançoğlu." - İZMİR

Altınordu'da bayrak değişimi
Altınordu'da bayrak değişimi
Altınordu'da bayrak değişimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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