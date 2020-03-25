SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Altınordu'da Batuhan umduğunu bulamadı - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor

Altınordu'da Batuhan umduğunu bulamadı

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'da devre arasında Süper Lig ekibi Göztepe'den kiralanan sol kanat Batuhan Kırdaroğlu, kırmızı-lacivertli takımda beklediği süreyi bulamadı.

25.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:42
Altınordu'da Batuhan umduğunu bulamadı

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'da devre arasında Süper Lig ekibi Göztepe'den kiralanan sol kanat Batuhan Kırdaroğlu, kırmızı-lacivertli takımda beklediği süreyi bulamadı. Göztepe'nin tecrübe kazanması için gönderdiği genç oyuncu, Altınordu'da sadece 3 karşılaşmada görev aldı.

Deplasmanda 3-3 sona eren Fatih Karagümrük maçında 77'nci dakikada sahaya adımını atan Batuhan, 4-2 mağlubiyetle sonuçlanan Adana Demirspor deplasmanında ikinci yarıda oyuna dahil oldu. İstanbulspor deplasmanın ilk kez ilk 11'de şans bulan 19 yaşındaki futbolcu, bu kez müsabakanın devre arasında oyundan alındı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sol kanatta Metehan'a görev vermeyi tercih etti.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Taraftarlardan Terim'e, sosyal medyayı sallayan destek videosu Spor
Taraftarlardan Terim'e, sosyal medyayı sallayan destek videosu
Fatih Terim'in son durumu hakkında, kızı Buse'den yeni açıklama geldi Spor
Fatih Terim'in son durumu hakkında, kızı Buse'den yeni açıklama geldi
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti tarihe geçti Spor
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti tarihe geçti
Yıldız ismin annesi, koronavirüs nedeniyle komaya girdi Spor
Yıldız ismin annesi, koronavirüs nedeniyle komaya girdi
Beşiktaş taraftarına Talisca'dan kötü haber Spor
Beşiktaş taraftarına Talisca'dan kötü haber
Avrupa'da korkunç korona gerçeği! Devler Ligi maçı, tüm kıtaya yaydı Spor
Avrupa'da korkunç korona gerçeği! Devler Ligi maçı, tüm kıtaya yaydı
Arda Turan: Fatih Terim'le konuştum, sesi gayet iyi geliyordu
Arda Turan: Fatih Terim'le konuştum, sesi gayet iyi geliyordu
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu
Nihat Özdemir: Play-off gündemimizde yok
Nihat Özdemir: Play-off gündemimizde yok
Hastanede tedavi gören Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız
Hastanede tedavi gören Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız
Marcelo Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik
Marcelo Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik
Nijerya'da 2 futbolcu fidye için kaçırıldı
Nijerya'da 2 futbolcu fidye için kaçırıldı
MHK Başkanı Zekeriya Alp: Hiçbir hakemde koronavirüs belirtisine rastlanmadı
MHK Başkanı Zekeriya Alp: Hiçbir hakemde koronavirüs belirtisine rastlanmadı
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi
Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum
Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum
Selçuk İnan'dan duygusal Fatih Terim mesajı: Hocam biz bu yolda birlikte yürüdük
Selçuk İnan'dan duygusal Fatih Terim mesajı: Hocam biz bu yolda birlikte yürüdük
Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e transfer teklifinde bulundu
Fenerbahçe, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e transfer teklifinde bulundu
AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı
AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı
Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum
Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum
Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı
Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt
Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt
Test yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı
Test yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı
BB Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu
BB Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü
Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki
Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Seyit Torun Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Seda Akgül Ender Saraç Seren Serengil
Spor Falcao Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hikmet Karaman Hikmet Karaman
Daha Fazla Açıklama Beşiktaş Fatih Terim Türk Lirası
Şu an buradasınız: Altınordu'da Batuhan umduğunu bulamadı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 13:58:19. #1.14#
title