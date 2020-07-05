Altınordu'da Batuhan'ın talihsizliği TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da fazla şans bulamayan Batuhan Kırdaroğlu, tam da kırmızı-lacivertli formayı kaptığı dönemde bu kez sakatlık kabusu yaşadı.

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da fazla şans bulamayan Batuhan Kırdaroğlu, tam da kırmızı-lacivertli formayı kaptığı dönemde bu kez sakatlık kabusu yaşadı. Bursaspor deplasmanında 50'nci dakikada Bursasporlu Tayfur Bingöl'ün müdahalesiyle kendini yerde bulan ve yapılan kontrol sonrası sağ ayak fibula kemiğinde parçalı kırık tespit edilen 19 yaşındaki futbolcu en az 6 ay sahalardan uzak kalacak. Bu pozisyonda kırmızı kart gören Tayfur, maç bitmeden soluğu hastanede alarak Batuhan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Farklı dönemlerde Göztepe'de oynayan iki oyuncunun arkadaş olduğu öğrenildi.

Batuhan'dan özür dileyen Tayfur'un kasti bir müdahalede bulunmadığını belirttiği, pozisyonda Batuhan'ın ayağının çime takıldığı ifade edildi. Bursaspor Başkanı Mesut Mestan da maçtan sonra Batuhan'ı hastanede ziyaret etti. Altınordu'nun ara transfer döneminde Göztepe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Batuhan, Bursa'dan ambulansla İzmir'e getirildi. İzmir'de bugün özel bir hastanede Göztepe Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Emin Bal tarafından ameliyat edilecek Batuhan'ın ayağına platin takılacağı, ayrıca genç futbolcunun bağlarında zedelenme olduğu belirtildi. Oyuncunun ameliyat masrafını Altınordu üstlendi.

EROĞLU: KAZANMALIYDIKAltınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 1-0 kaybettikleri Bursaspor maçı sonrası, "Bu kadar etkili olduğumuz bir maçtan üç puanla ayrılmamız gerekirdi" dedi.Son dört maçta sadece bir gol atabildiklerine dikkat çeken Eroğlu, "Topu bir kaleden rakip ceza sahasına kadar kusursuz bir şekilde getirdikten sonra geriye sadece golü atmak kalıyor. Sezon başından bu yana gol atmakta zorlanıyoruz. Bu maçta iyi vuruşlar yapmamıza rağmen bu kez de kaleci Çağlar Şahin Akbaba'ya takıldık" diye konuştu.

Sağ ayak fibula kemiğinde kırık tespit edilen Batuhan Kırdaroğlu'na geçmiş olsun dileyen Hüseyin Eroğlu, "Şanssız bir pozisyon oldu. Tayfur Bingöl, yıllardır tanıdığımız bir oyuncu, en az bizim kadar üzüldü. Maç sonrasında hastaneye giderek oyuncumuz ziyaret etmesi ise çok anlamlı. Hem kendisine hem de Bursaspor Kulübü'ne teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

- İzmir

Kaynak: DHA