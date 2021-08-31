Altınordu'da Batgün'le yollar ayrıldı
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Altınordu'da Batgün'le yollar ayrıldı

Altınordu'da Batgün'le yollar ayrıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da mart ayında yönetim kuruluna dahil edilen Tarkan Batgün'le yolların ayrıldığı öğrenildi.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da mart ayında yönetim kuruluna dahil edilen Tarkan Batgün'le yolların ayrıldığı öğrenildi. Kırmızı-lacivertliler, Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın aldığı karar sonrası yönetim kurulu üyesi ve temsil icra kurulu üyesi olarak görev yapan Batgün'le vedalaştı. Tarkan Batgün, yurt dışına çıkarma yaparak Altınordu'nun global ilişkilerini daha üst seviyeye taşımak için göreve geldiğini açıklamıştı. Seyit Mehmet Özkan başkanlığındaki Altınordu'nun 4 kişilik yönetiminde yeğeni Kenan Özkan 2'nci başkan, Barış Orhunbilge başkan vekili, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise üye olarak görev yapıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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