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Altınordu'da Barış Orhunbilge ile yollar ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altınordu'da Barış Orhunbilge ile yollar ayrıldı

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da Başkan Vekili Barış Orhunbilge ile yollar ayrıldı.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da Başkan Vekili Barış Orhunbilge ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Barış Orhunbilge'ye bugüne kadar kulübümüz için yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, esenlik ve başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Altınordu'nun efsane oyuncularından Hikmet Orhunbilge'nin oğlu olan Barış Orhunbilge, 2013 yılında yönetimine girdiği İzmir temsilcisinde 2018'den bu yana başkan vekili ve CEO olarak görev yaptı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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