Altınordu'da atakan parlıyor
TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'da sağ kanat Hüseyin Atakan Üner, bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeye başladı.
TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'da sağ kanat Hüseyin Atakan Üner, bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeye başladı. İzmir ekibinin son olarak evinde 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldığı Adana Demirspor maçında 1 gol, 1 asistle oynayan genç futbolcu skora direkt katkı sağlayarak tribünlerden alkış topladı.
Bu sezon şimdiye kadar oynanan 6 müsabakada da ilk 11'de görev alan Atakan, hırslı futboluyla beğeni toplarken gelecek haftalar için teknik heyete ümit verdi. 20 yaşındaki forvet 4-1 kazanılan Eskişehirspor maçında da Anıl'a 2 asist yapmıştı. Geçen sezon başında Denizlispor'dan transfer edilen Atakan, kırmızı-lacivertli formayla ilk yılında 3 kez rakip fileleri sarsmıştı.