Altınordu'da atakan parlıyor

03.10.2019 11:15

TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'da sağ kanat Hüseyin Atakan Üner, bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeye başladı. İzmir ekibinin son olarak evinde 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldığı Adana Demirspor maçında 1 gol, 1 asistle oynayan genç futbolcu skora direkt katkı sağlayarak tribünlerden alkış topladı.

Bu sezon şimdiye kadar oynanan 6 müsabakada da ilk 11'de görev alan Atakan, hırslı futboluyla beğeni toplarken gelecek haftalar için teknik heyete ümit verdi. 20 yaşındaki forvet 4-1 kazanılan Eskişehirspor maçında da Anıl'a 2 asist yapmıştı. Geçen sezon başında Denizlispor'dan transfer edilen Atakan, kırmızı-lacivertli formayla ilk yılında 3 kez rakip fileleri sarsmıştı.

Kaynak: DHA