Altınordu'da aşure ikramı
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Altınordu'da aşure ikramı

Altınordu'da aşure ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarında aşure ikramında bulunuldu.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarında aşure ikramında bulunuldu.

Altınordu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan aşure günü programında Takıl Pazarı, Şirin Pazar ve Altınordu Belediyesi meydanında kurulan stantlarda vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Birliğin beraberliğin, ortak duyguların sembolü olan Muharrem Ayı'nın 10'cu günü olan aşure gününde, kardeşliğin paylaşmanın ve bereketin önemine dikkat çekildi. Belediye ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ve Ordu Askerlik Şubesi'ne, şehirde bulunan tüm siyasi partilerin il başkanlıklarına, 112 komuta kontrol merkezine, güvenlik noktalarında görevli güvenlik güçlerine, cem evinin yanı sıra diğer kişi ve kurumlara, şehrin sokaklarında vatandaşlara birlik ve beraberlik mesajı içeren Aşure ikramını ulaştırdılar.

Aşure'nin paylaşmanın, bereketin, bir ve beraber olmanın sembolü olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Kentimizin üç farklı noktasında binlerce hemşehrimize kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure ikramında bulunduk. Aşure paylaşmaktır, paylaşmak berekettir. Muharrem Ayı'nın ve aşure gününün bütün hayır ve bereketine nail olabilmemiz duasıyla aşure gününün ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - ORDU

Altınordu'da aşure ikramı
Altınordu'da aşure ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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