Altınordu'da "askıda ekmek" geleneği yaşatılıyor
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Altınordu'da "askıda ekmek" geleneği yaşatılıyor

Altınordu'da 'askıda ekmek' geleneği yaşatılıyor
06.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:21

Ordu'nun Altınordu ilçesinde oluşturulan komşuluk hakkı noktalarında "askıda ekmek" uygulaması hayata geçirildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde oluşturulan komşuluk hakkı noktalarında "askıda ekmek" uygulaması hayata geçirildi.

Altınordu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin şehirde sürdürdüğü sosyal yönlü iyilik seferberliğiyle gönülleri fethettiği belirtildi.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası çerçevesinde üreticiden ürünlerini satın alıp ihtiyacı olana dağıtma, sebze meyve ve gıda kolisi yardımı, günlük sıcak yemek servisi gibi birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdikleri vurgulanan açıklamada, Altınordu Belediyesinin ramazan ayı ile birlikte şehrin muhtelif yerlerinde komşuluk hakkı noktaları oluşturduğu aktarıldı.

Komşuluk hakkı noktalarında "İhtiyacı olan alsın, imkanı olan bıraksın" sloganıyla şehrin bazı yerlerine yerleştirilen ekmek dolapları ile "askıda ekmek" uygulamasının başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Komşuluk hakkı noktalarına ekmek dolaplarını yerleştiren Altınordu Belediyesi ihtiyacı olanın aldığı, imkanı olanın bıraktığı askıda ekmek uygulamasını hayırseverlerin de katkılarıyla Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarının bir parçası olarak sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

Altınordu'da 'askıda ekmek' geleneği yaşatılıyor

Kaynak: AA

Manşet

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