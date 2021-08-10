Altınordu'da asırlık yol hayali tamamlandı
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Altınordu'da asırlık yol hayali tamamlandı

Altınordu'da asırlık yol hayali tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından 5 mahalleyi ilgilendiren bir asırlık yol sorununu çözüme kavuşturdu.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından 5 mahalleyi ilgilendiren bir asırlık yol sorununu çözüme kavuşturdu.

Altınordu Belediyesi, 5 mahallenin kuşaktan kuşağa aktarılan asırlık hayalini gerçeğe dönüştürdü. Belediye Başkan Aşkın Tören'in talimatıyla çalışmalarına başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, açtığı yeni yol ile Alisayvan, Erenli, Alınca, Gökömer ve Hürriyet Mahallesi'nin Altınordu şehir merkezine mesafesini 9 kilometre kısalttı ve yüz yıllık mazisi bulunan bir yol hikayesini daha mutlu sona kavuşturdu. Zorlu arazi koşullarında bir yıla yakın süren çalışmalar sonunda tamamlanan yol bölge sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Yapılan çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Aşkın Tören, geride bıraktıkları 28 ayda birçok sorunu borçlanmadan ve kendi öz kaynaklarıyla çözüme kavuşturduklarını söyledi. Başkan Tören, "Altyapı ve üstyapı çalışmalarımızın yanında sosyal belediyecilik uygulamalarımızla da vatandaşına yük olan değil onların yükünü alan ve imkanlarını hemşehrileri ile paylaşan bir belediyeyiz. Altınordu'luları bugüne kadar hiç yalnız bırakmadık bundan böyle de her koşulda hemşehrilerimizle bir ve beraber olmaya onların dertleriyle dertlenmeye onların her haliyle hemhal olmaya devam edeceğiz. Yılların ulaşım sorunlarını çözmek için yoğun bir mesai veriyoruz. Alisayvan Mahallemizde yaptığımız yeni yol açma çalışmasıyla yüz yıllık bir beklentiyi sona erdirdik. Bölge sakinleri için hem zaman hem de ekonomik olarak büyük bir avantaj sağlayacak tamamlanan bu yeni yol çalışmamız bölgemize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Mahalleliler ise uzun yıllarıdır bekledikleri yol sorununun çözüldüğünü belirterek, Başkan Tören ve emeği geçenlere teşekkür etti. - ORDU

Altınordu'da asırlık yol hayali tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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