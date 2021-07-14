Altınordu'da asfalt seferberliği
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Altınordu'da asfalt seferberliği

Altınordu'da asfalt seferberliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ordu'nun Altınordu ilçesinde asfalt seferberliği sürüyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde asfalt seferberliği sürüyor.

Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde uzun yılların sorunlarına kısa sürede çözüm üretip 13 sokağın yollarını asfaltlayarak konfora kavuşturan Altınordu Belediyesi çalışmalarına ara vermeden Karşıyaka Mahallesinin sokaklarına girdi. Başkan Aşkın Tören'in talimatları doğrultusunda gündüz gece devam eden kesintisiz bir mesai ile yapılan hızlı ve etkin çalışmalar sonunda Karşıyaka Mahallesinde de 15 sokağı kısa sürede asfalt ile buluşturan Altınordu Belediyesi ekipleri uzun yılların sorunlarını çözüp vatandaşların yüzlerini güldürdü.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, 10 gün gibi kısa bir sürede önce Şahincili Mahallesi'nin 13 sokağını asfaltladıktan sonra ara vermeden Karşıyaka Mahallesinin 15 sokağının ham yollarını asfalt konforuna kavuşturduklarını söyledi.

Başkan Tören, "Yapılaşmanın henüz tamamlanmadığı bu bölgelerimizde vatandaşlarımızın var olan sorunlarına kayıtsız kalamazdık. Şehrimizin diğer bölgelerinde de vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verecek, sorunlarına çözüm olacak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Amacımız insanıyla şehir kimliği ile estetiğiyle, konforuyla yaşanabilir bir Altınordu'yu inşa etmek. Yaptığımız çalışmalar bölge sakinlerine ve şehrimize hayırlı olsun" dedi. - ORDU

Altınordu'da asfalt seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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