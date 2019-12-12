Altınordu'da Anıl şoku

12.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:05

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Adanaspor'u 1-0 yenerek düşme hattından kurtulan Altınordu'da sol kanat Anıl Koç'un sakatlanması keyifleri kaçırdı. İğneyle oynadığı Adanaspor karşısında takımının penaltı kazanmasını sağladıktan sonra arka adalesindeki sertleşme nedeniyle oyuna devam edemeyen gurbetçi futbolcu, pazar günü İzmir'de oynanacak Bursaspor maçında forma giyemeyecek.

Attığı 4 golle İzmir ekibinin en skorer oyuncusu olan Anıl'ın sakatlığının çok ciddi olmadığı ancak bu hafta riske edilmeyeceği belirtildi. Öte yandan, teknik heyet ceza sınırındaki Berkay, Okan ve Yusuf'tan dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: DHA