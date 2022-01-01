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Altınordu'da Anıl'a talipler var

Altınordu'da Anıl'a talipler var
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da genç forvet Anıl Arıcıoğlu'na 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'den bazı kulüplerinden talip olduğu öğrenildi.

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da genç forvet Anıl Arıcıoğlu'na 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'den bazı kulüplerinden talip olduğu öğrenildi. İlk yarıda 5 maçta toplam 56 dakikada forma şansı bulabilen 22 yaşındaki futbolcunun, deneyim kazanması için kiralık olarak alt liglere gönderilebileceği belirtildi.

İzmir temsilcisinin sezon başında Fethiyespor'dan kadrosuna kattığı Anıl, kanatlarda ve ileri uçta görev yapıyor. Geçen sezon Fethiyespor'da 30 maçta 7 gol kaydeden genç oyuncu için eski kulübü Fethiyespor'un yanı sıra Nazilli Belediyespor'un da nabız yokladığı iddia edildi. Kırmızı-lacivertli ekipte kadroya forvet takviyesi yapılması halinde Anıl'ın takımdan ayrılabileceği bildirildi.


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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

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