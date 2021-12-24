Altınordu'da altyapı ve asfalt çalışmaları sürüyor

ALTINORDU, ORDU (AA) - Altınordu Belediyesince, Eskipazar Mahallesi'nde altyapı ve sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydınlık mevkisinde 11 sokakta yapımı tamamlanan 1643 metre yağmursuyu hattının ardından 1950 metre sıcak asfalt döküldü.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçe halkının yaşam kalitesini artırmanın gayretiyle ekiplerin 7 gün 24 saat çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti.

Tören, ilçe genelinde başlattıkları altyapı ve yol hamlesi ile birçok mahallede yılların sorunlarını çözüme kavuşturduklarını vurgulayarak, "Amacımız insanıyla, şehir kimliğiyle, estetiğiyle, alt ve üstyapısıyla yenilenmiş sokakları, sıcak asfalt konforuna kavuşmuş yolları, modern yaşam alanları ile yaşanabilir bir Altınordu'yu inşa etmek." ifadelerini kullandı.

İlçede sorunları ve ihtiyaçları tespit ettiklerini ve her birini hazırladıkları acil eylem planı çerçevesinde çözüme kavuşturduklarına dikkati çeken Tören, şu değerlendirmede bulundu:

"Şehir genelinde teknik ekiplerimizle her sokakta fizibilite çalışmaları yaptık. Kısacası şehrimizin sorunlarını vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini biliyoruz. Tüm sorunlara imkan, zaman ve kaynak planlaması doğrultusunda hazırladığımız iş planlarına uygun olarak gerekli müdahaleleri yapıyoruz."