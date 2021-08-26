Altınordu'da Ali'nin duygusal sınavı
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Altınordu'da Ali'nin duygusal sınavı

Altınordu'da Ali'nin duygusal sınavı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni transferlerden sol kanat Ali Dere, son 4 sezonda formasını giydiği eski kulübü İstanbulspor'a karşı pazar günü deplasmanda duygusal bir mücadele verecek.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni transferlerden sol kanat Ali Dere, son 4 sezonda formasını giydiği eski kulübü İstanbulspor'a karşı pazar günü deplasmanda duygusal bir mücadele verecek.

2017-2021 yılları arasında İstanbulspor'un başarısı için ter döken tecrübeli futbolcu, bu kez İzmir temsilcisinin galibiyeti için görev yapacak. Geçen sezon İstanbulspor ile Play-Off yarı finalinde mücadele veren Ali Dere, sarı-siyahlı ekipte 4 sezonda toplam 10 gol atarken, 7 de asist yaptı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun bu hafta Ali'ye yine ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. İlk 2 maçında 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Altınordu, İstanbul deplasmanında 3 puanla dönerek galibiyetle tanışmak istiyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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