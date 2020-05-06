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Altınordu'da Ali Emre görev bekliyor

Altınordu'da Ali Emre görev bekliyor
06.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:42

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'da altyapıdan yetişen kaleci Ali Emre Yanar, görev süresinin kendisine geleceği günü iple çekiyor.

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'da altyapıdan yetişen kaleci Ali Emre Yanar, görev süresinin kendisine geleceği günü iple çekiyor. 2016-17 sezonunda A takım kadrosuna dahil edilen, geçen sezon Niğde Anadolu FK'da 19 maça çıkan 21 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçlarında Altınordu formasını 4 kez giydi. Ali Emre, UEFA Gençlik Ligi'nde de görev yapıp deneyim kazandı. Tam 12 yıldır Altınordu ailesinin üyesi olan Ali Emre Yanar, "Altınordu artık enim evim. Trabzonspor'a transfer olan Erce Kardeşler ile bu sezon kalede yer alan Erhan Erentürk'ten çok şey öğrendim. Bana her zaman güvenen teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu'na teşekkür ederim" dedi.

Genç eldiven, 2017-18'de Denizlispor'la oynanan lig maçında yaşadığı çapraz bağ sakatlığının çok zorlu bir süreç olduğunu da ifade ederek, "Artık her şey geride kaldı ve ileriye bakıyorum" yorumu yaptı.


Kaynak: DHA

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