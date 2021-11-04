Altınordu'da Ali Dere sevinci

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de son 3 maçını kaybederek düşme hattına gerileyen Altınordu'da sol kanat Ali Dere'nin iyileşerek takımla çalışmalara başladığı öğrenildi. Sol ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Adanaspor (D) müsabakalarında forma giyemeyen 29 yaşındaki futbolcunun, cumartesi günü iç sahada oynanacak zorlu Eyüpspor karşılaşmasında kadroda yer alabileceği öğrenildi. Sezon başında İstanbulspor'dan transfer edilen Ali Dere, görev aldığı 8 maçta 2 kez rakip fileleri sarstı.

Eyüpspor maçını kazanıp milli araya moralli girmek istediklerini söyleyen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Milli Takım arasına 3 puanla girmek istiyoruz. Eksik oyuncularımız da dönünce daha da iyi olacağız. Geçen yıldan kadromuzdan bir çok oyuncu transfer olup gitti. Yeniden kurguladığımız oyun sisteminde süreç biraz ağır işliyor. Takımda çok genç oyuncularımız var. Milli Takım arasından sonra daha da iyi olacağız. Oyun sistemimiz ve felsefemiz bizi ayakta tutacak" diye konuştu.Altınordu'da sarı kart cezalısı Enis Destan forma giyemeyecek.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

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