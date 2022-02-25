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Altınordu'da Ali Dere formayı bırakmadı

Demirören Haber Ajansı, Mustafa Köprülü - Spor
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Altınordu'da Ali Dere formayı bırakmadı

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da sol bek Ali Dere, kırmızı-lacivertli takımın en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkat çekti.

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da sol bek Ali Dere, kırmızı-lacivertli takımın en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkat çekti. Sezon başında İstanbulspor'dan transfer edilen 29 yaşındaki futbolcu, geride kalan 25 maçın 22'sinde görev alırken sadece 3 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Kadroda yer aldığı 22 müsabakada ilk 11'de sahaya çıkan Ali Dere, toplam 1966 dakika oyunda kaldı. İstanbulspor'da sol kanat olarak görev yapan tecrübeli futbolcu İzmir temsilcisinde savunmada oynamasına rağmen 2 gol atıp, 2 de asist yaparak takımına katkı sağladı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

İstanbulspor, Spor Toto, Altınordu, Ali Dere, Spor, Haberler

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