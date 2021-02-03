Altınordu'da Ahmet İlhan Özek en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak
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Altınordu'da Ahmet İlhan Özek en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak

03.02.2021 19:37 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:40
Altınordu'da Ahmet İlhan Özek en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sakatlanan Ahmet İlhan Özek'in tedavisinin en az 4 hafta süreceği bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sakatlanan Ahmet İlhan Özek'in tedavisinin en az 4 hafta süreceği bildirildi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Bursaspor maçında attığı golün ardından sakatlanan Ahmet İlhan Özek'in sağ üst arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edildiği belirtildi.

Ahmet İlhan Özek'in en az 4 haftalık tedavi sürecine alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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