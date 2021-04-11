Altınordu'da Ahmet Dereli üzüntüsü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altınordu'da Ahmet Dereli üzüntüsü

Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor
Altınordu'da Ahmet Dereli üzüntüsü

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda aldığı 5-3'lük Ankara Keçiörengücü mağlubiyetinin yaralarını salı günü evinde Adana Demirspor'u yenerek sarmak isteyen Altınordu'da, forvet Ahmet Dereli'nin forma giyemeyeceği öğrenildi.

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda aldığı 5-3'lük Ankara Keçiörengücü mağlubiyetinin yaralarını salı günü evinde Adana Demirspor'u yenerek sarmak isteyen Altınordu'da, forvet Ahmet Dereli'nin forma giyemeyeceği öğrenildi. Keçiörengücü maçının 8'inci dakikasında sol ayak bileğinin burkulması nedeniyle sahayı sedyeyle terk eden gurbetçi santrforun yarın MR'ının çekileceği ve Adana Demirspor karşısında riske edilmeyeceği ifade edildi.

Önceki hafta Eskişehirspor filelerine 4 gol bırakarak toplamda 9 gole ulaşan Ahmet Dereli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolda böyle şanssızlıklar yaşanıyor. Bizim için son derece önem taşıyan maçın ilk dakikalarında takımımı yalnız bırakmak zorunda kaldım. Çok üzgünüm. Kulüp sağlık ekibimiz hemen tedavime başladı. Ağrılarım var, umarım kontrollerde ciddi bir durum ortaya çıkmaz ve formda olduğum bir dönemi tribünde geçirmem" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Bülent Ersoy Burcu Biricik Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Necip Uysal Sergen Yalçın Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Altınordu'da Ahmet Dereli üzüntüsü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 13:50:51. #1.16#
title