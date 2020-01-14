Altınordu'da 6 gitti 3 geldi

14.01.2020 12:09 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:09

TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk maçında cumartesi günü evinde lider Hatayspor'la karşılaşacak Altınordu, ara transfer döneminde 3 oyuncuyla anlaşırken, sezon başındaki kadrosundan 6 futbolcuyla yollarını ayırdı. İzmir ekibinde Engin Bekdemir ve Ersel Aslıyüksek'in sözleşmeleri ilk yarı bitmeden feshedildi. Ersel, Hekimoğlu Trabzon'la anlaştı. Genç oyunculardan Fatih, 3. Lig ekibi Serik Belediyespor'a kiralanırken, sol bek Ali Mert ise 2. Lig'de mücadele eden Niğde Anadolu FK'ya kiralık gönderildi.

Altyapı patentli Egehan, İstanbulspor'la sözleşme imzaladı. Süper Lig'e gitmek isteyen Anıl ise takımdan ayrılarak beklemeye geçti. Kırmızı-lacivertliler dış transferde Osmaniyespor'dan sol kanat Metehan Mimaroğlu, İttifak Holding Konyaspor'dan sol bek Ali Yaşar ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan ön libero Furkan Çil'i renklerine kattı. Dün anlaşmaya varılan son transfer Furkan 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Boluspor'dan sağ kanat Mutlu Güler'i transfer etmek isteyen İzmir temsilcisi forvet arayışlarını da sürdürüyor.

OĞULCAN'IN HEDEFİ A MİLLİ TAKIMALTYAPI yatırımlarıyla milli takımlara en çok oyuncu gönren ekip olan Altınordu'nun genç ön liberosu Oğulcan Ülgün, öncelikli hedefinin A Milli Takım'da forma giymek olduğunu söyledi. EURO 2020 aday kadrosuna girmek için çalıştığını ifade eden Oğulcan, "U21 Milli Takım ile 2018 ve 2019 yıllarında iki maça çıktım. Ancak gerçek hedefim, A Milli Takım'da oynamak. Bunu başardıktan sonra ise futbol yaşamıma Avrupa'nın beş büyük liginde devam etmek istiyorum" diye konuştu.21 yaşındaki futbolcu sezonun ilk yarısında 16 maçta görev aldı.

Kaynak: DHA

- İzmir