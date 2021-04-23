Altınordu'da 23 Nisan coşkusu evlere taşındı

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı.

Altınordu Belediyesi, salgın tedbirleri kapsamında sokaklarda kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gururunu, sevincini evlerdeki çocuklara taşıdı. Başkan Aşkın Tören'in talimatıyla belediye ekipleri, bayram öncesi çocukların evlerini Türk Bayrakları ve balonlarla süsledi. Ekipler, Başkan Aşkın Tören'in hediyelerini çocuklara ulaştırdı.

Altınordu Belediyesi ayrıca, 23 Nisan öncesi şehrin sokak ve caddeleriyle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu ziyaretinde konakladığı mekan olan Paşa Konağı ve Atatürk anıtı gibi birçok tarihi mekanı bayrak ve balonlarla donattı. Öte yandan pazar yerlerinde, şehrin sokak ve caddelerinde hem vatandaşlara hem de esnaflara belediye ekiplerince Türk Bayrağı hediye edildi.

Altınordu Belediyesi, sokağa çıkma yasakları nedeniyle 23 Nisan'ı evlerinde kutlayan çocuklar için bir sürpriz hazırladı. Ekipler, tarihi şahsiyetlere ait kostümlerle ünlü çizgi film karakterleri ve maskotlar eşliğinde hijyen kurallarını dikkate alarak şehit, gazi, engelli, down sendromlu çocuklar başta olmak üzere tüm çocuklara hazırlanan hediyeleri ulaştırdılar. Altınordu Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlik çerçevesinde bando ekibi, 23 Nisan korteji eşliğinde şehir turu attı. Konvoyla birlikte şehri baştanbaşa dolaşan bando, Altınordu'nun sokak ve caddelerinde 23 Nisan şarkılarını çaldı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, belediye tarafından hazırlanan etkinlikler ile 23 Nisan coşkusunun ev ev yaşanmasını sağladıklarını belirtti. Başkan Tören, "İstiklalimizin sembolü Gazi Meclisimizin açılışının 101. Yılını ve istikbalimizin güvencesi çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı