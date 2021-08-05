Altınordu'da 2 genç kaleci profesyonel oldu
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Altınordu'da 2 genç kaleci profesyonel oldu

Altınordu'da 2 genç kaleci profesyonel oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altınordu, altyapısından yetiştirdiği 2005 doğumlu kaleciler Arif Şimşir ve Mert Furkan Bayram ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Altınordu, altyapısından yetiştirdiği 2005 doğumlu kaleciler Arif Şimşir ve Mert Furkan Bayram ile profesyonel sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Altınordu Futbol Akakemisi'nde (ALFA) eğitim gören 2 genç futbolcuyu daha profesyonel yaptı. Geçtiğimiz sezon Altınordu U17 takımının kalesini koruyan Arif Şimşir ve Mert Furkan Bayram, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde düzenlenen imza töreniyle kariyerlerinin ilk profesyonel sözleşmesine imza attılar.

İmza töreninde genç oyuncuların ailelerinin ve akrabalarının yanı sıra Arif Şimşir'in eski kulübü Sakarya Star Spor Kulüp Başkanı Tunca Özkök ve eski antrenörü Tamer Yüksel de bulundu.

ALFA İdari Direktörü Hande Özel ve ALFA İdari İşler Şefi Ahmet Furkan Can da imza töreninde oyuncuların sevinçlerine ortak oldu. Genç oyuncuların aileleri çocuklarının profesyonel hayatları için attıkları imzanın değerli ve gurur verici olduklarını ifade ederek Altınordu ailesine teşekkür etti.

ALFA İdari Direktörü Hande Özel de sporcuların ailelerine ve sporcuları kendilerine kazandıran, onların yetişmesinde emeği olan herkese teşekkür etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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