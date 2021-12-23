Altınordu'da 2 eksik

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Altınordu'da, yarın sahasında oynayacağı Boluspor karşılaşması öncesinde 2 eksik bulunurken, cezası biten Ahmet İlhan Özek'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Altınordu, yarın saat 16.30'de Boluspor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Muhammet Yumak ve Gürcan Hasova yapacak.

2 eksik var, Ahmet İlhan dönüyor

Boluspor karşılaşması öncesinde kırmızı-lacivertlilerde 2 eksik bulunuyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Balıkesirspor maçında sakatlanan ve sol gastrosoleus kasında 2'nci derece yırtık ve kanama tespit edilen Kürşad Sürmeli ve sol diz kıkırdak hasarı ve menisküs yırtığı sebebiyle ameliyat olan Anıl Doyuran, maç kadrosunda yer alamayacak.

Öte yandan Altınordu'da, cezası biten Ahmet İlhan Özek'in ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet