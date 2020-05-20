Altınordu'da 19 Mayıs Turnuvası TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bir masa futbolu turnuvası organize etti. Beytullah Baliç Yerleşkesi bahçesinde, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan turnuvada ve 10 takım yarıştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bir masa futbolu turnuvası organize etti. Beytullah Baliç Yerleşkesi bahçesinde, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan turnuvada ve 10 takım yarıştı. Kaynak: Dugout