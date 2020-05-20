Altınordu'da 19 Mayıs Turnuvası
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bir masa futbolu turnuvası organize etti. Beytullah Baliç Yerleşkesi bahçesinde, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan turnuvada ve 10 takım yarıştı.
20.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:10
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bir masa futbolu turnuvası organize etti. Beytullah Baliç Yerleşkesi bahçesinde, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan turnuvada ve 10 takım yarıştı.
Kaynak: Dugout