Altınordu'da 1 puan sevinci
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Altınordu'da 1 puan sevinci

Altınordu'da 1 puan sevinci
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk hafta maçında Ankara Keçiörengücü deplasmanına çıkan Altınordu, 90+3'üncü dakikada attığı golle yenilgiden kurtuldu.

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk hafta maçında Ankara Keçiörengücü deplasmanına çıkan Altınordu, 90+3'üncü dakikada attığı golle yenilgiden kurtuldu.

Kadrosunda büyük bir değişim yaşayıp takıma henüz yeterli takviye kırmızı lacivertliler, 73'üncü dakikada Djibrila'nın golüyle yenik duruma düşerken, Hüsamettin son saniyede attığı golle takımına puanı getiren isim oldu. Sezona puanla başlayan İzmir ekibinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, futbolcularının gösterdiği mücadeleden memnun kaldığını söyledi. 

Son dakikada atılan golün kendileri için önemli olduğunu anlatan Eroğlu, "Biz sistem takımıyız. Sahada kim görev alırsa alsın gereğini yerine getiriyor. Sezonun ilk maçları her zaman zorlu geçer. Keçiörengücü deplasmanı da öyle oldu. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Takımımın mücadele gücünden memnunum. Daha iyi olacağız. Tam hazır olana kadar takımımızın galip gelmesi ya da puanlar alması bu süreçte bize ekstra motivasyon sağlayacaktır" dedi.

Altınordu cumartesi günü evinde Tuzlaspor'la karşılaşacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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