Altınordu'da 1 içeri, 1 dışarı

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda kendisi gibi düşme hattında yer alan Manisa FK'yı yenerek 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmayı hedefleyen Altınordu'da sarı kart cezalısı ön libero Metehan Yılmaz forma giyemeyecek. Kırmızı-lacivertlilerde cezası nedeniyle son olarak İzmir'de oynanan Eyüpspor karşılaşmasında kadroda yer almayan santrfor Enis Destan ise şans verilmesi halinde görev alabilecek. Altınordu'da sol arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle tedavi gören sol bek Yusuf Can da forma giyemeyecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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